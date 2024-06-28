Врач объяснил, кому нужно носить компрессионные чулки даже летом

Людям с варикозом, трофическими язвами, лимфедемой и другими проблемами нельзя отказываться от носки компрессионного трикотажа даже летом. Об этом заявил хирург-флеболог Василий Иванов.

"Если компрессионный трикотаж был назначен врачом, значит он не был назначен просто так. Следовательно, людям с трофическими язвами, лимфедемой, тромбозами, посттравматической болезнью нужно продолжать ношение компрессии. В противном случае усилятся отёки, возникнут венозная симптоматика и другие нежелательные процессы", — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

Врач пояснил, что сегодня есть компрессионное бельё, которое комфортно носить даже в сильную жару. Главное — покупать качественный трикотаж, который позволит коже дышать. Летом можно носить компрессионные чулки с открытым носком, чтобы дышали пальцы.