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Регион
28 июня, 17:40

Врач объяснил, кому нужно носить компрессионные чулки даже летом

Флеболог Иванов: Людям с варикозом нужно носить компрессионные чулки даже летом

Людям с варикозом, трофическими язвами, лимфедемой и другими проблемами нельзя отказываться от носки компрессионного трикотажа даже летом. Об этом заявил хирург-флеболог Василий Иванов.

"Если компрессионный трикотаж был назначен врачом, значит он не был назначен просто так. Следовательно, людям с трофическими язвами, лимфедемой, тромбозами, посттравматической болезнью нужно продолжать ношение компрессии. В противном случае усилятся отёки, возникнут венозная симптоматика и другие нежелательные процессы", — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".

Врач пояснил, что сегодня есть компрессионное бельё, которое комфортно носить даже в сильную жару. Главное — покупать качественный трикотаж, который позволит коже дышать. Летом можно носить компрессионные чулки с открытым носком, чтобы дышали пальцы.

Также систему ношения белья корректирует врач: например, порекомендует носить его в течение рабочего дня, а к вечеру посоветует снимать. Флеболог отметил, что стирать компрессионное бельё важно ежедневно.

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Ранее врач рассказал, почему варикоз обостряется именно весной: это происходит из-за увеличения среднесуточной температуры воздуха. Также эксперты раскрыли, о каких серьёзных болезнях могут говорить сильные отёки ног и рук.

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Freepik

Нигина Азамова
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