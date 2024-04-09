Варикоз ─ это патологическое состояние, в основном обусловленное повышением венозного давления, вследствие чего нарушается кровоток. Как рассказал флеболог Андрей Шишкин, недуг обостряется весной и летом из-за увеличения среднесуточной температуры воздуха.

Врач рассказал, почему варикоз часто обостряется именно весной. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам медика, с приходом тепла вены расширяются, а варикоз, как известно, замедляет кровоток, что и приводит к обострению. К основным симптомам заболевания относятся боль в ногах, покраснение, а также уплотнение вен.

"Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб. Но многих пациентов приводят к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх", — отметил специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Варикоз достаточно коварное заболевание и иногда может протекать бессимптомно. Однако если не заниматься лечением, то возникнут осложнения. В частности, может потемнеть кожа или появиться язва, резюмировал Шишкн.