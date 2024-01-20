Россиянам назвали продукты, которые могут спровоцировать варикоз

"Даже здоровый человек может ощутить последствия злоупотребления жирными жареными блюдами: из-за загустения крови в ногах появляется усталость, начинают беспокоить отёки и тяжесть. Как правило, это первые звоночки от варикоза", — сказал специалист в беседе с "Газетой.ru" .

По словам медика, на развитие варикоза также могут повлиять продукты, в которых содержится много соли. Дело в том, что соль обладает способностью задерживать в организме жидкость, из-за чего возрастает нагрузка на сосуды. По этой причине к "запрещёнке", в частности, можно отнести консервы, полуфабрикаты и фастфуд. Кроме того, Безрукавый подчеркнул, что лучше отказаться от пищи с высоким содержанием сахара, крепкого чая, кофе и алкоголя, так как они могут привести к ослаблению и потере эластичности стенок сосудов.