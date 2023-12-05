Учёный назвал главные факторы развития варикоза и развеял популярный миф о болезни Завкафедрой РОСБИОТЕХа Абдувосидов: Питание не является причиной варикоза 5 декабря, 10:05 Учёный назвал главные факторы развития варикоза и развеял популярный миф о болезни. Обложка © Shutterstock

Варикозное расширение вен ─ это патологическое состояние, в основном обусловленное повышением венозного давления, вследствие чего расширяется просвет вены, истончается стенка сосуда и образуются так называемые варикозные узлы. Варикозное расширение в широком понимании может встречаться в разных областях и частях человеческого тела. Но, чаще всего встречается на нижних конечностях. О факторах развития варикоза читателям Лайфа рассказал заведующий кафедрой "Морфология человека" Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

Эксперт сразу отметил, что варикоз принято считать женской болезнью, хотя на этот счёт данные свежих исследований противоречивы. Варикоз может быть и у мужчин, просто женщины в силу особенностей анатомии и физиологии, в частности детородной функции, и гормональных изменений, подвержены этому заболеванию больше.

Варикозное расширение вен нижних конечностей ─ многофакторное заболевание. Так, питание не является фактором развития варикозной болезни. Лишний вес может усугубить болезнь, но не может быть самостоятельным фактором её развития. А вот образ жизни может быть самостоятельным фактором развития варикозной болезни: урбанизация приводит к гиподинамии — снижению физической активности. доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

Собеседник Лафа добавил, что в научной литературе, в том числе и в отечественной, имеются исследования, которые указывают на генетическую составляющую развития варикозной болезни: то есть одним из факторов развития данного заболевания является наследственность.

Ранее Лайф назвал пять регулярных привычек, подрывающих иммунитет. К ним относятся стресс, нерациональное питание, снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности и другие.

Авторы Андрей Горяничев