AstraZeneca признала, что её вакцина против ковида может спровоцировать тромбоз
Британо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca признала, что её вакцина против CoViD-19 способна вызвать смертельное нарушение свёртываемости крови. Заявление для суда сделано впервые, хотя данный побочный эффект был указан при выпуске препарата. Об этом сообщила The Telegraph.
В Высокий суд Лондона поступил 51 иск на общую сумму около 125 миллионов долларов от пострадавших пациентов и близких тех людей, кто умер в результате инъекции. Сама компания настаивает, что причинно-следственную связь в каждом случае должны устанавливать эксперты.
"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", — процитировало издание выдержку из документа AstraZeneca, направленного в суд в феврале.
Ранее Life.ru писал, что AstraZeneca пожаловалась в Следственный комитет РФ из-за нового российского лекарства от диабета — "Фордиглиф". В британо-шведской компании заявили, что оригинальное лекарство под брендом "Форсига" принадлежит ей и в России он защищён патентом до 2028 года.
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