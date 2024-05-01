Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 21:33

AstraZeneca признала, что её вакцина против ковида может спровоцировать тромбоз

Британо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca признала, что её вакцина против CoViD-19 способна вызвать смертельное нарушение свёртываемости крови. Заявление для суда сделано впервые, хотя данный побочный эффект был указан при выпуске препарата. Об этом сообщила The Telegraph.

В Высокий суд Лондона поступил 51 иск на общую сумму около 125 миллионов долларов от пострадавших пациентов и близких тех людей, кто умер в результате инъекции. Сама компания настаивает, что причинно-следственную связь в каждом случае должны устанавливать эксперты.

"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", — процитировало издание выдержку из документа AstraZeneca, направленного в суд в феврале.

Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству
Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству

Ранее Life.ru писал, что AstraZeneca пожаловалась в Следственный комитет РФ из-за нового российского лекарства от диабета — "Фордиглиф". В британо-шведской компании заявили, что оригинальное лекарство под брендом "Форсига" принадлежит ей и в России он защищён патентом до 2028 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Astrazeneca
  • Великобритания
  • швеция
  • Коронавирус
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров