AstraZeneca признала, что её вакцина против ковида может спровоцировать тромбоз

Британо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca признала, что её вакцина против CoViD-19 способна вызвать смертельное нарушение свёртываемости крови. Заявление для суда сделано впервые, хотя данный побочный эффект был указан при выпуске препарата. Об этом сообщила The Telegraph.

В Высокий суд Лондона поступил 51 иск на общую сумму около 125 миллионов долларов от пострадавших пациентов и близких тех людей, кто умер в результате инъекции. Сама компания настаивает, что причинно-следственную связь в каждом случае должны устанавливать эксперты.

"Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны", — процитировало издание выдержку из документа AstraZeneca, направленного в суд в феврале.