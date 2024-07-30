Флеболог назвал первые признаки появления тромбов

В жару увеличивается риск образования тромбов, для профилактики тромбоза следует пить больше жидкости и двигаться. Об этом рассказал врач-хирург высшей категории, флеболог Андрей Уфимцев в эфире радио Sputnik.

При малоподвижном образе жизни венозная кровь застаивается, это может привести к тромбозу — образованию плотных сгустков крови на стенках сосудов. В свою очередь, это чревато нарушением кровоснабжения жизненно важных органов. По словам Уфимцева, часто пациент не замечает подкравшуюся опасность. Одним из первых признаков этой патологии является постоянный отёк ног, который не спадает утром.

"По болевым ощущениям – это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени. Ощущения, сравнимые с перегрузкой мышц после длительной физической нагрузки", — пояснил специалист.