Названы главные опасности густой крови

Густая кровь может доставить человеку немало неудобств и сильно ухудшить самочувствие. Среди последствий — головная боль, снижение работоспособности и увеличение риска образования тромбов. Об этом рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

"Если говорить о серьёзных последствиях, сгущение крови может увеличивать риск образования тромбов. И речь не только о тромбах крупных сосудов, но и о микротромбозах. Они приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом", — объяснила врач в беседе с "Газета.ru".

По её словам, сгущение крови — это нарушение нормального соотношения количества клеток крови относительно объёма её жидкой части. Обычно это происходит из-за уменьшения жидкой составляющей крови. Для того чтобы проблема решилась, необходимо начать следить за водным балансом и вовремя его восполнять. Также для определения нарушений вязкости крови можно сдать определённые лабораторные исследования.

"Одно из них стало всем нам знакомо со времён пандемии Covid-19 — D-димер. Но его выполнение для самостоятельной оценки ситуации не подходит, оценивать результаты любых анализов должен только специалист", — заключила Бережная.