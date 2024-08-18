Врач заявил, что одинокие люди более склонны к ожирению

Зачастую люди, страдающие от лишнего веса, пытаются найти способ похудеть, не разобравшись в причинах проблемы. И мало кто понимает, что ожирение может иметь довольно неочевидные причины.

К примеру, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин считает, что одинокие люди более склонны к набору лишнего веса. По мнению врача, они могут заменять интимную близость едой, чтобы получить необходимую дозу гормонов удовольствия.

"Еда и интимная близость — два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов, но один другого не заменяет", — отметил эксперт интервью "Газете.ru".

Он также подчеркнул, что попытки заменить отношения сладким — это ошибочная практика, потому что человек устраивает для себя эндорфиновую зависимость, что чревато ожирением. При этом кондитерские изделия сами по себе не вызывают привыкания, напомнил врач, поэтому здравомыслящий человек может ограничить их потребление.