Сладкоежек предупредили об опасности популярного лакомства

Фруктовое желе — одно из любимых лакомств сладкоежек. Однако далеко не все любят готовить, поэтому покупают десерт в магазине, не осознавая, как это может сказаться на здоровье.

О вреде покупного желе рассказала доцент кафедры диетологии Университета Росбиотеха Анастасия Лебедева. Она перечислила опасные компоненты десерта в беседе с "Газетой.ru".

К примеру, в качестве загустителя производители могут использовать разные виды крахмала, что повышает калорийность продукта. Чтобы желе выглядело красиво, добавляют красители, а в качества усилителя вкуса применяют глутамат натрия.

"Пектин практически не переваривается, в нём минимум соли и сахара. Желатин — это белковый и коллагеновый тракт. Крахмал — это полисахарид, который хорошо переваривается и обеспечивает сахаром довольно большое количество углеводов", — отметила эксперт.

Лебедева призвала выбирать желе, в котором содержится много фруктов. А лучше всего, по мнению специалиста, готовить лакомство самостоятельно, чтобы контролировать качество продуктов.