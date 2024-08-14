Врач раскрыл неожиданную опасность ежевики

Ежевика хоть и является полезной ягодой, но некоторым людям она всё-таки противопоказана. Об этом заявил "Вечерней Москве" врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам доктора, ежевику стоит есть с осторожностью при ряде заболеваний. В частности, это касается людей с гастритом и язвой. В период обострения этих болезней ягода может вызвать приступ боли. При этом всем другим ежевика полезна и поможет, например, при недомогании во время простуды.

"Ежевика полезна для здоровья, так как содержит флавоноиды, оказывающие противовоспалительное действие. Ежевика также оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие. Как и малина, ежевика полезна при простуде. Лучше иметь дома ягоды в замороженном виде, чтобы их можно было съесть во время болезни, — отметил диетолог.

Он добавил, что в 100 граммах ежевики содержится около 40 калорий. В день взрослому человеку рекомендуется есть не больше 50–100 граммов. Ежевику можно заменить на шелковицу. Их плоды внешне похожи и, с точки зрения диетологии, не имеют никакой разницы.