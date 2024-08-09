Офтальмолог развеял популярный миф о "чудо-ягодах" для острого зрения
Офтальмолог Гозиев: Морковь и черника не улучшают зрение
Конкретных продуктов питания, которые улучшают зрение, не существует. Поэтому налегать на морковь и чернику с этой целью бессмысленно, заявил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО "Медицина", кандидат медицинских наук Сино Гозиев в беседе с РИАМО.
Он отметил, что для поддержания зрения нужны микроэлементы, участвующие в фотохимических процессах, такие как лютеин. Они помогают сохранить текущее состояние глаз, но не улучшают зрение.
"Зрение формируется с рождения и развивается в зависимости от условий и привычек. Если орган зрения был повреждён неправильным использованием, его улучшение становится невозможным", — подчеркнул офтальмолог.
Поддержать здоровье глаз может черника. Однако она также накапливает тяжёлые металлы, поэтому лучше принимать её в виде таблеток. А вот морковь никак не влияет на зрение. Вместо неё лучше включить в рацион продукты с лютеином и зеаксантином: жёлтый перец, брокколи и абрикосы, заключил врач.
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