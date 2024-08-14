Врачи развеяли два главных мифа о чернике

О лечебных свойствах черники ходят легенды: она снижает вероятность развития сахарного диабета, укрепляет сердце, помогает организму восстанавливаться. Однако даже к употреблению такой полезной ягоды существуют медицинские противопоказания. О них, заодно развеяв два самых популярных мифа о целебных возможностях плода, рассказали терапевт Оксана Хамицева и врач – диетолог-эндокринолог Мария Дубская.

Миф № 1: польза для зрения. Черника и правда содержит питательные для глазной сетчатки вещества, способствующие микроциркуляции в зрительном органе. Однако для достижения терапевтического эффекта ягоду нужно есть в гигантских объёмах.

"Существует распространённое мнение, что черника благотворно влияет на зрение. Однако, по словам врача, это один из самых распространённых мифов о чернике. В ней действительно содержатся вещества, которые питают сетчатку глаза и улучшают микроциркуляцию в глазу. Но для того, чтобы они оказали должный терапевтический эффект, необходимо употребить в сутки не менее трёх килограммов черники. В реальности это невозможно", — объяснила терапевт в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Миф № 2: омолаживающий эффект. Чернике также приписывают способность останавливать процессы старения в организме человека. И это мнение имеет под собой здравые основания — наличие танинов и антиоксидантов, захватывающих свободные радикалы, — но упирается в ту же проблему, что и первый миф: гипотетически, чтобы начать молодеть, потребуется есть чернику вёдрами. А суточная норма употребления этой ягоды в пищу ограничена 100 граммами, констатировала диетолог Дубская.

Зато польза черники для мозга — не выдумка. Ягода помогает восстанавливать энергетический баланс клеток, стимулировать микроциркуляцию и способствует восстановлению организма после физических нагрузок. Например, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов черника предотвращает окислительный стресс клеток сердца, лёгких и мозга. Тем не менее противопоказания к употреблению ягоды всё же есть: её нельзя тем, кто страдает от панкреатита и мочекаменной болезни, а людям с сахарным диабетом она разрешена только по согласованию с лечащим врачом.