Диетолог раскрыла секрет, как не растолстеть осенью
Диетолог Страйкова: Не набрать вес осенью поможет чёткий график приёма пищи
Смена времён года всегда отражается на организме человека. Особенно если после жаркого и солнечного лета на смену приходит пасмурная и дождливая осень. В такие дни очень быстро можно набрать лишние килограммы, растеряв все достигнутые ранее результаты. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда простых правил, заявила диетолог Ксения Страйкова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Главный секрет здорового питания, по словам эксперта, научиться прислушиваться к собственному чувству голода. Пропустив один из приёмов пищи, велик риск, что вы захотите съесть что-то жирное и вредное.
"Если вы обедаете в полдень, а следующий приём пищи ожидается только в восемь вечера, то днём вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой", — пояснила Страйкова.
Диетолог посоветовала составить график приёма пищи и научиться следовать ему. Лучше есть продукты с минимальной обработкой. Например, мясо следует отваривать, а не жарить, так продукт сохранит больше питательных веществ.
В погоне за стройностью многие также прибегают к различным диетам. Одной из самых популярных является карнивор-диета, или так называемая "диета хищника". Несмотря на то, что люди, отказавшиеся от растительной еды, отмечают не только потерю веса, но и улучшение настроения, такой режим питания может быть опасен. Употребление в пищу исключительно мясной продукции повышает риски возникновения гастрита, атеросклероза и его осложнений, а также ишемической болезни сердца.