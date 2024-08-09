Диетолог раскрыла секрет, как не растолстеть осенью

Смена времён года всегда отражается на организме человека. Особенно если после жаркого и солнечного лета на смену приходит пасмурная и дождливая осень. В такие дни очень быстро можно набрать лишние килограммы, растеряв все достигнутые ранее результаты. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться ряда простых правил, заявила диетолог Ксения Страйкова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Главный секрет здорового питания, по словам эксперта, научиться прислушиваться к собственному чувству голода. Пропустив один из приёмов пищи, велик риск, что вы захотите съесть что-то жирное и вредное.

"Если вы обедаете в полдень, а следующий приём пищи ожидается только в восемь вечера, то днём вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус, хотя бы одно яблоко, а иначе вас неизбежно потянет набить живот сладостями или выпечкой", — пояснила Страйкова.

Диетолог посоветовала составить график приёма пищи и научиться следовать ему. Лучше есть продукты с минимальной обработкой. Например, мясо следует отваривать, а не жарить, так продукт сохранит больше питательных веществ.