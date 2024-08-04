Никакого шоколада: Биохимик раскрыл секреты гипоаллергенной диеты
Биохимик Шереметьев: Отказ от шоколада и цитрусовых облегчит течение поллиноза
Сила аллергической реакции на пыльцу растений напрямую зависит от рациона человека, заявил "Газете.ru" биохимик Станислав Шереметьев. По словам эксперта, достаточно исключить из меню некоторые продукты и заменить их богатой пробиотиками пищей, чтобы снизить риск слезотечения, чихания и зуда.
"Стоит отказаться от продуктов-гистаминолибераторов, которые увеличивают выработку гистамина, отвечающего за развитие аллергической реакции. К ним относятся, например, цитрусовые, клубника, орехи, шоколад, моллюски, яичный белок, свинина", — раскрыл секрет гипоаллергенной диеты нутрициолог.
Ещё течение поллиноза ухудшают продукты, схожие с аллергеном по антигенному составу. Например, реакцию организма на полынь могут усилить персики, горчица и сельдерей, на амброзию — бананы, дыни и кабачки, а на злаковые — картофель, мята и помидоры. Для лечебного воздействия на микробиом биохимик посоветовал налегать на ферментированные продукты вроде квашеной капусты или кимчи, а также баловать кишечник клетчаткой.
"Чтобы полезные бактерии поселились в кишечнике, нужно создать благоприятные условия и снизить количество патогенных микроорганизмов. Ничего не получится, если в ежедневном меню не будет разнообразных пищевых волокон", — подытожил Шереметьев.
Усилить эффект от гипоаллергенной диеты можно при помощи "растений-фильтров" вроде плюща, "тёщиного языка" и фикуса Бенджамина, рассказывал Life.ru ранее. Они очищают воздух в жилище от газа и токсинов, обеззараживая пространство вокруг себя.
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