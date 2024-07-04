Названо пять растений для комнаты, которые придутся по душе аллергикам
Аллерголог Купцова: Аллергикам стоит держать в комнате хлорофитум и "тёщин язык"
Некоторые растения полезно держать в комнате тем, кто страдает от аллергии, рассказала "Газете.ru" врач-аллерголог Ирина Купцова. В число домашних "растений-фильтров" она включила обыкновенный плющ, сансевиерию (она же — "тёщин язык"), пеперомию туполистную, хлорофитум (он поглощает табачный дым), а также фикус Бенджамина.
"Плющ активно поглощает углекислый газ, токсины и вредные соединения, формальдегид. Сансевиерия трёхполосная, или "тёщин язык", — привычный обитатель не только квартир, но и офисов. Но мало кто знает о способностях этого растения отлично очищать воздух — поглощать токсины и вредные вещества, в том числе из новой мебели и материалов", — обратила внимание Купцова.
Сансевиерия в том числе выделяет фитонциды, обеззараживает воздух, борется с микроорганизмами. По словам эксперта, растения не только очищают воздух, но и положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека. Уход за ними помогает снизить тревожность и отодвинуть на задний план неприятные мысли.
Ранее врач-аллерголог рассказала, что наиболее распространённая реакция на солнечный свет — это Polymorphic light eruption (PMLE), или полиморфный фотодерматоз. Чаще всего PMLE проявляется весной и в начале лета. Такой вид фотодерматоза вчетверо чаще проявляется у женщин либо в целом у тех, кто живёт в умеренном климате, а также там, где очень мало солнечного света. Зимой он целиком исчезает, если не посещать солярий или не отдыхать в более солнечном климате.
Unsplash / Marion Mesbah