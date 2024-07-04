Названо пять растений для комнаты, которые придутся по душе аллергикам

Некоторые растения полезно держать в комнате тем, кто страдает от аллергии, рассказала "Газете.ru" врач-аллерголог Ирина Купцова. В число домашних "растений-фильтров" она включила обыкновенный плющ, сансевиерию (она же — "тёщин язык"), пеперомию туполистную, хлорофитум (он поглощает табачный дым), а также фикус Бенджамина.

"Плющ активно поглощает углекислый газ, токсины и вредные соединения, формальдегид. Сансевиерия трёхполосная, или "тёщин язык", — привычный обитатель не только квартир, но и офисов. Но мало кто знает о способностях этого растения отлично очищать воздух — поглощать токсины и вредные вещества, в том числе из новой мебели и материалов", — обратила внимание Купцова.

Сансевиерия в том числе выделяет фитонциды, обеззараживает воздух, борется с микроорганизмами. По словам эксперта, растения не только очищают воздух, но и положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека. Уход за ними помогает снизить тревожность и отодвинуть на задний план неприятные мысли.