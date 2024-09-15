Названы защищающие от ковида продукты

С начала пандемии коронавируса в России действуют основные предписания, чтобы снизить риск заражения инфекцией. В частности, людям советуют держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров, а также использовать в общественных местах маски и перчатки, по приходу домой тщательно мыть руки с мылом. Есть и другой, менее известный способ защитить себя от коварной болезни. О нём рассказал kp.ru академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.