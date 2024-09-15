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15 сентября, 15:02

Названы защищающие от ковида продукты

Вирусолог Нетёсов: Для защиты от ковида и простуд надо есть побольше белка

С начала пандемии коронавируса в России действуют основные предписания, чтобы снизить риск заражения инфекцией. В частности, людям советуют держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метров, а также использовать в общественных местах маски и перчатки, по приходу домой тщательно мыть руки с мылом. Есть и другой, менее известный способ защитить себя от коварной болезни. О нём рассказал kp.ru академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.

Эксперт объяснил, что в период пика заболеваемости, который зарегистрирован сейчас в России, следует хорошо питаться. В особенности людям, только-только переболевшим ковидом. В частности, надо включать в рацион побольше белковых продуктов. В их числе яйца, мясо птицы, творог и рыба.

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«Потому что белки и витамины нужны нам для формирования защитных антител», — отметил вирусолог.

В начале сентября заболеваемость коронавирусом в России выросла на 20%. Риск заразиться выше в общественных местах: школах, метро, автобусах и магазинах. Кроме белка для повышения иммунитета следует есть около 500 граммов клетчатки. Она содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, а также в зелени, овощах, фруктах и ягодах. Источником омеги-3, витаминов А и D является печень трески. Много витамина С содержится в квашеной капусте, чёрной смородине, болгарском перце, цитрусовых и отваре шиповника.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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