Глава Роспотребнадзора Попова: Массовая вакцинация от ковида не планируется

Массовую вакцинацию от коронавируса проводить не собираются, упор врачи сделают на вакцинацию от гриппа, заболеваемость которым растёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их», — цитирует Попову РИА «Новости».