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17 сентября, 08:51

Глава Роспотребнадзора Попова: Массовая вакцинация от ковида не планируется

Массовую вакцинацию от коронавируса проводить не будут. Фото © freepik.com

Массовую вакцинацию от коронавируса проводить не будут. Фото © freepik.com

Массовую вакцинацию от коронавируса проводить не собираются, упор врачи сделают на вакцинацию от гриппа, заболеваемость которым растёт. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их», — цитирует Попову РИА «Новости».

В начале осени заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%. В 45 регионах страны заболевших пришлось госпитализировать. Вирус с каждым годом видоизменяется, появляются новые штаммы. Ранее Life.ru писали, что заболеть новым вариантом ковида могут даже вакцинированные люди.

Полина Никифорова
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