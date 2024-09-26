Налегаем на бахчевые: Биолог перечислил самые полезные сезонные продукты начала осени Биолог Наполов счёл начало осени лучшим временем для бахчевых культур в рационе 26 сентября, 05:00 Shutterstock / FOTODOM / DMITRII SIMAKOV

Начало осени — время созревания большого числа богатых витаминами овощей и фруктов: кабачков, капусты, томатов, моркови, баклажанов, клюквы, облепихи и так далее. Свежий урожай не только поправит здоровье, но и составит достойную конкуренцию всевозможным покупным витаминным комплексам, поделился с Life.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Каждый из овощей полезен по-своему, акцентировал внимание эксперт. Например, цветная капуста содержит больше белков, краснокочанная богата антиоксидантами, а белокочанная — витамином C. А вот кабачки и тыкву стоит выбрать в случае проблем с желудочно-кишечным трактом. Микроэлементы и клетчатка в их составе нормализуют работу выделительной системы, добавил биолог.

Начало осени — лучшее время для употребления бахчевых культур: дынь, арбузов. Сейчас также пора яблок, в которых много витамина С и различных микроэлементов. Фрукты содержат фруктозу и гораздо полезнее сладких десертов. Виталий Наполов Биолог, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

По словам Наполова, ежедневно взрослому человеку следует употреблять 400-500 граммов овощей и фруктов. Они не просто богаты витаминами групп А, С, Е, В, но и позволят избежать крайне вредного гипервитаминоза. Это состояние обычно возникает при замене натуральной пищи всевозможными БАДами. А чтобы извлечь из даров природы наибольшую пользу, их следует употреблять в свежем виде, подытожил биолог.

Отказ от сбалансированного питания в период простуд рискует обернуться сбоями в работе иммунитета. Дабы укрепить защитную систему организма, осенью следует особенно налегать на сезонные овощи и рыбу, рассказывал Life.ru ранее.

Авторы Андрей Горяничев