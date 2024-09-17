Больше овощей и рыбы: Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет осенью
Врач Смирнова: Хронические заболевания и плохое питание вредят иммунитету осенью
Осенью у многих людей наблюдается снижение иммунитета, а на фоне похолодания погоды возрастают риски подхватить простудные заболевания. Как сберечь своё здоровье россиянам объяснила заместитель главного врача по медицинской части МСЧ №4 Татьяна Смирнова.
«Любые хронические заболевания могут воздействовать негативно на наш иммунитет, и организм может дать сбой. Поэтому, если появились какие-то симптомы той или иной болезни или её обострения, нужно обязательно обратиться к врачу», — призвала эксперт.
Также в беседе с РИА «ФедералПресс» она рекомендовала переключаться с негативных моментов дома или на работе и нормализовать режим сна. Важно также правильно питаться, употреблять больше сезонных овощей и фруктов, снизить количество мяса и увеличить — рыбы. Также стоит обогатить организм витаминами A, B, C, D, E и K.
Врач подчеркнула, что занятия спортом тоже очень полезны для организма. Положительно на иммунитете скажется и отказ от вредных привычек. А ещё необходимо не предаваться самолечению и не принимать препараты, эффективность которых не доказана.
Ранее врач перечислил продукты, которые защитят от болезней осенью. Кроме того, диетолог рассказала об овоще, который очень полезен для укрепления иммунитета и сердца.
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