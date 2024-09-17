Больше овощей и рыбы: Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет осенью

Осенью у многих людей наблюдается снижение иммунитета, а на фоне похолодания погоды возрастают риски подхватить простудные заболевания. Как сберечь своё здоровье россиянам объяснила заместитель главного врача по медицинской части МСЧ №4 Татьяна Смирнова.

«Любые хронические заболевания могут воздействовать негативно на наш иммунитет, и организм может дать сбой. Поэтому, если появились какие-то симптомы той или иной болезни или её обострения, нужно обязательно обратиться к врачу», — призвала эксперт.

Также в беседе с РИА «ФедералПресс» она рекомендовала переключаться с негативных моментов дома или на работе и нормализовать режим сна. Важно также правильно питаться, употреблять больше сезонных овощей и фруктов, снизить количество мяса и увеличить — рыбы. Также стоит обогатить организм витаминами A, B, C, D, E и K.