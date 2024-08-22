Врач развеяла популярный миф о пользе чеснока для иммунитета
Педиатр Дорофеева: Сон и прогулки являются залогом крепкого иммунитета у детей
С началом учебного года повышается риск распространения простудных заболеваний среди детей. Чтобы обезопасить ребёнка от коварных недугов, родителям стоит начать укреплять его иммунитет уже сейчас. Об этом заявила врач-педиатр Мария Дорофеева в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Медик отметила, что не стоит закупаться дорогими витаминными комплексами. Для укрепления иммунитета достаточно правильного питания и режима дня.
«Важно обеспечить ребёнку полноценный сон не менее восьми часов в сутки, а также два часа в день стоит выделять на прогулки и активные игры на свежем воздухе. А в питание нужно включить продукты, в состав которых входят белки и витамины A, C, E, группы B, D, а также калий, магний, медь, цинк и йод», — подсказала доктор.
Врач также призвала родителей не злоупотреблять народными средствами. В частности, чеснок не способен защитить организм от ОРВИ, как думают люди. Дорофеева подчеркнула, что этот продукт, несомненно, полезен, но не является средством профилактики от гриппа. Большие порции этого овоща и вовсе могут навредить — сжечь слизистую желудка.
Чтобы укрепить иммунитет, в рационе каждый день должно присутствовать около 500 граммов клетчатки. Она содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, а также в зелени, овощах, фруктах и ягодах. Кроме того, можно включить в рацион кисломолочные продукты (кефир, ряженку, ацидофилин). Особое внимание надо уделить белкам, в частности, мясу курицы, индейке, рыбе, творогу, сыру, яйцам, нуту, фасоли и гороху.