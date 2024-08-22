Врач развеяла популярный миф о пользе чеснока для иммунитета

С началом учебного года повышается риск распространения простудных заболеваний среди детей. Чтобы обезопасить ребёнка от коварных недугов, родителям стоит начать укреплять его иммунитет уже сейчас. Об этом заявила врач-педиатр Мария Дорофеева в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Медик отметила, что не стоит закупаться дорогими витаминными комплексами. Для укрепления иммунитета достаточно правильного питания и режима дня.

«Важно обеспечить ребёнку полноценный сон не менее восьми часов в сутки, а также два часа в день стоит выделять на прогулки и активные игры на свежем воздухе. А в питание нужно включить продукты, в состав которых входят белки и витамины A, C, E, группы B, D, а также калий, магний, медь, цинк и йод», — подсказала доктор.

Врач также призвала родителей не злоупотреблять народными средствами. В частности, чеснок не способен защитить организм от ОРВИ, как думают люди. Дорофеева подчеркнула, что этот продукт, несомненно, полезен, но не является средством профилактики от гриппа. Большие порции этого овоща и вовсе могут навредить — сжечь слизистую желудка.