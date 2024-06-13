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13 июня, 14:49

Диетолог перечислила три добавки для воды, которые принесут максимальную пользу

Диетолог Писарева: Добавление куркумы в воду повышает иммунитет

Если добавить в воду некоторые компоненты, то она автоматически приобретёт их свойства. Так, например, лимонная вода обладает антиоксидантным эффектом. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет", — пояснила Писарева.

Также в воду можно добавлять специи, например куркуму, — такой напиток стимулирует иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Если же смешать воду с хлорофиллом, то она получит очищающие и детокс-свойства. Компонентов может быть много, главное — выбирать самые полезные и добавлять их к воде, заключила диетолог.

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Вода может не только лечить, но и переносить опасные болезни. Ранее инфекционист раскрыл, какие заболевания можно подхватить через обычную воду.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Николай Рюмин
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