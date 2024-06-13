Диетолог перечислила три добавки для воды, которые принесут максимальную пользу

Если добавить в воду некоторые компоненты, то она автоматически приобретёт их свойства. Так, например, лимонная вода обладает антиоксидантным эффектом. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет", — пояснила Писарева.

Также в воду можно добавлять специи, например куркуму, — такой напиток стимулирует иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Если же смешать воду с хлорофиллом, то она получит очищающие и детокс-свойства. Компонентов может быть много, главное — выбирать самые полезные и добавлять их к воде, заключила диетолог.