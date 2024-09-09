Найден супер-овощ для укрепления иммунитета и сердца

Жителям России посоветовали включить в свой рацион баклажаны. Они содержат в себе полезную для организма клетчатку, которая благотворно влияет на работу кишечника, а, следовательно, на состояние иммунной системы человека. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

«Раньше клетчатка считалась неким балластом, упор в основном делали на витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные вещества в продукте. Сейчас клетчатка выходит, возможно, даже на первое место, потому что она служит кормом нашим полезным, дружественным бактериям», — объяснила медик.

Она напомнили, что клетчатка — это пробиотик, который защищает организм от заболеваний. От работы кишечника зависит практически всё: наше настроение, психическое состояние и уровень воспалений.

Кроме клетчатки в баклажанах много витамина С, есть калий, который уменьшает отёки, кровяное давление и укрепляет сердце. Также в этом овоще есть магний, ответственный за нервную систему и костную ткань, марганец, кобальт и фолиевая кислота. Но чтобы получить максимальную пользу от баклажанов, надо правильно их приготовить.

«Баклажаны лучше запекать или тушить, а ещё лучше – готовить на гриле. <…> Приготовление на гриле хотя частично и разрушает витамин С, но остаются антиоксиданты — антоцианы и фенольные соединения», — добавила Соломатина.