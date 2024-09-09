Биолог выбрала чудо-суп «от всех болезней»
Биолог Лялина: Свекольник полезен при заболеваниях ЖКТ и печени
Россиянам рассказали о полезных свойствах свекольника. Это не только вкусное блюдо, но и настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов, заявила NEWS.ru биолог Ирина Лялина.
«Основа свекольника — свёкла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии», — отметила Лялина.
Кроме того, в составе свёклы есть фолиевая кислота, которая помогает при заболеваниях нервной системы и способствует полноценному развитию плода во время беременности. Также свекла за счёт бетаина препятствует интоксикации печени и развитию гипертонии. Пектин, содержащийся в этом овоще, очищает кишечник.
По словам биолога, свекольник можно давать даже маленьким детям. Хранить его следует не дольше 24 часов в холодильнике, чтобы не потерять все полезные свойства.
Кроме того, свёкла способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и понижению «плохого». Этот овощ незаменим во время тренировок. Однако есть его можно далеко не всем. Свёкла противопоказана диабетикам и людям с предрасположенностью к этой болезни, а из-за содержания оксалатов — с предрасположенностью к образованию камней в почках.