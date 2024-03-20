Россиянам назвали овощ, сок которого поможет получить максимум во время тренировки

Свёкла поможет получить максимум от тренировки. Этот овощ — ценный источник витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, железа, калия, магния, фосфора, йода и антиоксидантов (бетаина), а также клетчатки, белка и сахара (20% от общей массы), рассказала в беседе с Life.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По её словам, благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам этот овощ снижает давление, улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы, способствует защите клеток сердца от свободных радикалов, повышению уровня "хорошего" холестерина и понижению "плохого", улучшению обмена веществ и здоровья кожи, укреплению иммунитета организма, снижению воспалительных процессов. Клетчатка способствует повышению перистальтики кишечника и предотвращению запоров, а пребиотики — формированию здоровой кишечной микрофлоры.

Употребление свёклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Ограничивать употребление свёклы стоит диабетикам и людям с предрасположенностью к этой болезни, а из-за содержания оксалатов — с предрасположенностью к образованию камней в почках, добавила специалист.

Собеседница Life.ru рассказала, что аллергия на свёклу проявляется в виде зуда, красноты кожи, отёка или даже анафилактического шока. Поэтому овощ не рекомендуется людям с диагнозом "поллиноз", в период активного цветения его стоит полностью исключить из питания.

Лялина отметила, что здоровому человеку рекомендуется потреблять около 100–150 г свёклы в день, но не с утра и хотя бы за два часа до сна. Идеальное время — обед. А если употреблять свекольный сок перед тренировкой или занятием физическим трудом, то он повысит работоспособность. Также эксперт обратила внимание, что при термической обработке полезные свойства свёклы сохраняются, не считая распада некоторых витаминов групп В и С.