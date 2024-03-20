Перечислены продукты, избавляющие организм от "плохого" холестерина

Холестерин, поступающий в организм с продуктами питания, может на 30% увеличить уровень общего вещества, в том числе "плохого". Со временем отложения на стенках сосудов приводят к развитию атеросклеротических бляшек и, соответственно, к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и инфарктам. Однако есть продукты, которые препятствуют усвоению "плохого" холестерина или выводят его из организма, тем самым помогая избежать атеросклероза.

"Любые фрукты и овощи снижают уровень холестерина, их в рационе должно быть не менее 400 граммов в день. В них содержится клетчатка, которая уменьшает всасывание пищевого холестерина в кишечнике. А растворимая клетчатка, тот же пектин, снижает количество холестерина в крови. Клетчатка есть также в цельнозерновых крупах. Витамины группы В участвуют в различных биохимических реакциях, уменьшающих уровень холестерина", — рассказала радио Sputnik врач – терапевт-диетолог Елена Игнатикова.

По словам специалиста, минимум дважды в неделю надо включать в рацион рыбу: содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов. Также полезно употреблять орехи и яйца. А вот количество в рационе различных маргаринов, в том числе входящих в состав некоторых хлебобулочных изделий, нужно сократить, так же как колбасных изделий и других продуктов переработки мяса.

"Также мы должны следить за количеством насыщенного жира в своём рационе. Это сливочное масло, свиной, утиный, бараний и гусиный жир: они тугоплавкие и тоже могут повышать уровень общего холестерина в крови", — добавила диетолог.

Она рекомендовала обсуждать этот вопрос со специалистом. Если "плохого" холестерина слишком много, без лекарственных средств не обойтись.