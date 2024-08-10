Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть арбуз

Арбуз является излюбленным лакомством многих людей в летнее время. Однако тем, у кого есть некоторые заболевания, всё же не стоит его есть. Об этом заявила "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.

Медик предупредила, что налегать на арбузы не стоит людям, у которых повышенное содержания калия в крови. В этом случае можно есть не больше 150–200 граммов этой сочной ягоды в день во избежание аритмии. Также арбузы следует исключить из рациона тем, у кого есть проблемы с печенью.

"Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе", — добавила врач.

Кроме того, в арбузе содержится глюкоза, которая может повлиять на повышение сахара в крови и скачки энергии. Это опасно при ожирении и сахарном диабете.