Могут пахнуть мочой: Россиян научили определять нитраты в арбузах по запаху

В начале августа в России ежегодно стартует сезон арбузов. Именно в этом месяце на прилавках магазинов продают самые спелые и вкусные сорта. Однако не всегда можно угадать с выбором, порой можно наткнуться не просто на незрелую ягоду, а купить самую настоящую отраву. Как этого избежать, объяснила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Специалист подчеркнула, что торопиться с покупкой арбуза не стоит. Несмотря на то что их активно начинают продавать в начале августа, естественным путём плоды созревают только к концу месяца.

Также врач призвала не покупать разрезанные арбузы, поскольку высок риск такими отравиться. Дома кожуру следует хорошо промыть обычным мылом с губкой, а затем обсушить полотенцем. Розовый цвет мякоти не всегда говорит о незрелости арбуза. Порой бывают такие сорта. А вот если вы увидели белёсые и желтоватые жгуты, то лучше такой плод не есть — он точно ещё неспелый. Особое внимание стоит уделить и запаху ягоды.

"Нюхаем обязательно, потому что, если от него хотя бы неуловимо идёт такой же химический запах, как от жидкости для снятия лака либо мочи, это значит, что в арбузе точно есть большое количество нитратов", — пояснила Белоусова.