Россиян предупредили о рисках при покупке арбузов у дороги

Есть риск того, что в продающиеся у дороги арбузы могут попасть бактерии или вирусы. Как заявил в беседе с РИАМО врач-инфекционист АО "Медицина", доктор медицинских наук Владимир Неронов, такое может произойти при дефекте кожуры или при её разрезании механическим путём.

"Чтобы избежать этого или свести к минимуму такую вероятность, старайтесь приобретать целый и свежий арбуз", — заявил собеседник издания.

Медик также посоветовал промывать арбузы в проточной воде и покупать их в сетевых магазинах, так как там есть входящий контроль. Специалист напомнил, что за качество продукции, реализованной на несанкционированных развалах или вдоль дороги, ответственности никто не несёт.

Помимо этого врач сообщил, что при употреблении таких продуктов есть риск получить расстройство ЖКТ или пищевое отравление. В то же время, по словам эксперта, токсичные вещества могут находиться непосредственно в мякоти арбуза.

"Недобросовестные фермеры для усиления вкуса и цвета арбузов в процессе их созревания в мякоть путём укола или уколов добавляют химический препарат, как правило содержащий нитраты. При употреблении арбуза в малых дозах этот препарат, как правило, неопасен, однако при употреблении большого количества арбуза он может стать причиной токсического отравления", — заключил Неронов.