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5 августа, 05:09

Тяжесть не только для рук: Врач назвала плохой идеей брать с собой на шашлыки арбуз

Диетолог Тараско: Сочетание арбуза с мясом может нарушить процесс пищеварения

Нередко люди, отправляясь летом на шашлыки, берут с собой ещё и парочку арбузов. Однако сочетание этих сладких спелых ягод с жирным мясом — не самая лучшая идея, заявила врач-диетолог Анастасия Тараско в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт отметила, что арбуз очень плохо сочетается с жирами. Такой перекус может обернуться плохим самочувствием и тяжестью в животе.

"Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты", — пояснила Тараско.

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Несмотря на то что арбуз полезен для здоровья, необходимо всё же знать меру. В 100 граммах сочного плода содержится около 4,3 грамма фруктозы. Дневная норма для человека зависит от веса, но в среднем составляет примерно 40 граммов. Диетолог предупредила, что большая "доза" арбуза может серьёзно ударить по печени.

Людям с больными почками летняя ягода и вовсе противопоказана из-за мочегонного эффекта арбуза. Остальным же лучше налегать на сладость в первой половине дня, дабы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон и не мешали восстановиться. Идеальной "дозой" арбуза для одного человека в день будет 200–300 граммов, максимум — полкилограмма.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Алёна Зиновьева
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