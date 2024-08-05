Тяжесть не только для рук: Врач назвала плохой идеей брать с собой на шашлыки арбуз

Нередко люди, отправляясь летом на шашлыки, берут с собой ещё и парочку арбузов. Однако сочетание этих сладких спелых ягод с жирным мясом — не самая лучшая идея, заявила врач-диетолог Анастасия Тараско в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт отметила, что арбуз очень плохо сочетается с жирами. Такой перекус может обернуться плохим самочувствием и тяжестью в животе.

"Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты", — пояснила Тараско.

Несмотря на то что арбуз полезен для здоровья, необходимо всё же знать меру. В 100 граммах сочного плода содержится около 4,3 грамма фруктозы. Дневная норма для человека зависит от веса, но в среднем составляет примерно 40 граммов. Диетолог предупредила, что большая "доза" арбуза может серьёзно ударить по печени.