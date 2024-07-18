Россиянам объяснили, чем грозит сочетание арбуз + хлеб Эксперт Лялина: Диабетикам можно не более двух кусочков арбуза 18 июля, 10:53 Диабетикам можно не более двух кусочков арбуза. Обложка © Life.ru

Близится пора арбузов, и многие россияне любят есть эти бахчевые с хлебом. Полезно ли это или опасно, Life.ru объяснила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По её словам, пока научно не доказано, что есть арбуз с хлебом вредно, однако факторы риска при таком сочетании продуктов всё же есть. Первый — это возможные проблемы с пищеварением.

Арбуз содержит много воды и клетчатки, что может вызвать вздутие живота и газообразование, особенно при смешивании с углеводами, такими как хлеб. Для некоторых людей это сочетание может быть тяжело перевариваемым, не случайно в некоторых диетах и системах питания рекомендуется вообще избегать сочетания фруктов с другими видами пищи, особенно углеводами, чтобы избежать ферментации в желудке и улучшить пищеварение. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Ещё одна проблема — это употребление сахара (фруктозы в составе арбуза) и сложных углеводов (в составе хлеба) вместе. У арбуза высокий гликемический индекс, он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть при таких заболеваниях — один-два кусочка, предупреждает Лялина.

Если у вас нет проблем с ЖКТ, диабета, гипертонии, атеросклероза, сердечной или почечной недостаточности, побаловать себя таким сочетанием можно, но эксперт советует выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб — у них наиболее низкий гликемический индекс.

"Несмотря на перечисленные выше факторы риска, для большинства здоровых людей сочетание хлеб + арбуз не приведёт к серьёзным проблемам. Поэтому, принимая решение, есть или не есть, учитывайте индивидуальные особенности вашего организма", — добавила Лялина.

Ранее Life.ru рассказал россиянам о главных опасностях ранних арбузов. Любителям ягод объяснили, что такие бахчевые выращивают с использованием химикатов. Для того чтобы арбуз вырос быстрее, его часто посыпают различными удобрениями с содержанием нитратов.

Авторы Андрей Горяничев