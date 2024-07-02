"Страшные обжоры!": Биохимик поделилась секретами выращивания баклажанов

Чтобы на даче вырос хороший урожай баклажанов, надо начинать с правильного выбора сорта. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала биохимик и дачница Екатерина Попова.

"Баклажаны — страшные обжоры! И если держать их на суровой диете, урожая лучше не ждать. Поэтому если вы с осени не подготовили под них питательную почву с добавлением перепревшего навоза или компоста с добавлением биогумуса, то кормите их на совесть сейчас", — заявила эксперт.

Когда у растения появились бутоны, то в этом случае их уже надо кормить калийно-фосфорными удобрениями. Но в то же время, так как баклажаны являются обжорами, не стоит отказываться и от азотных удобрений.

Она также рассказала, что этот овощ можно выращивать в открытом грунте, причём он даст урожай вопреки расхожему мнению. В то же время баклажаны в теплицах могут повергнуться нападению паутинного клеща. Особенно часто это бывает в жаркую погоду. В таком случае кусты надо опрыскивать определёнными препаратами.

Дачница также рассказала, что она не пасынкует баклажаны, так как это не помидоры, где это необходимо делать для будущего урожая. Но при этом, по её словам, важно подвязывать это растение, чтобы оно не ломалось под тяжестью плодов. Помимо того, биохимик раскрыла рецепт необычной подкормки для огурцов.

"Возьмите половину стакана куриного помёта (он продаётся в гранулах) на 10 литров воды и полейте огурцы (по два литра под куст). Через три-четыре дня угостите их такой подкормкой: три стакана золы залейте 10 литров воды, дайте немного настояться и полейте под корень, снова по два литра под куст", — заявила Попова.