От супа до мармелада: 6 простых и вкусных рецептов из моркови зимой Осень — пора сбора овощей. Какие блюда приготовить из моркови и как сохранить нарезанную морковь — читайте в материале Life.ru. 21 сентября, 21:25 Из моркови можно приготовить множество вкусных блюд. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / KarinaKlachuk

Как выбрать морковь

Выбирая морковь на рынке, важно следить за тем, чтобы овощ был зрелым. Лучше отдать предпочтение наиболее ярким корнеплодам. Слишком светлый овощ не так насыщен витаминами, как оранжевый. Поэтому лучше не покупать готовую и упакованную связку моркови, а выбирать каждый овощ отдельно. У корнеплода должна быть гладкая поверхность — без тёмных пятен и повреждений.

Срез моркови должен быть ровным, чистым. Фото © Freepik

Морковь должна быть твёрдой, а участок между листовой частью и корнеплодом должен быть ярко-зелёного оттенка. Мягкие и тёмные участки на моркови могут говорить о том, что внутри начался процесс гниения. Если на самом корнеплоде есть зелёные пятна, это значит, что морковка незрелая и её брать не стоит. Нужно обратить внимание на целостность овоща. Если есть желание убедиться в низком содержании нитратов в моркови, можно купить специальный прибор — нитратомер.

Сроки уборки овоща

Морковь должна иметь насыщенный цвет. Фото © Freepik

Обладателям приусадебных хозяйств выбрать морковь намного легче, и у них точно есть уверенность, что в овощах нет вредных веществ. Но важно не упустить момент, когда нужно снять овощ с грядки.

Если поторопиться и выкопать корнеплоды раньше, морковь может не успеть напитаться полезными веществами из почвы. Как же угадать момент? Нужно помнить, какой сорт вы посадили. Если морковь раннеспелая, созревающая за два месяца, её нужно убирать раньше. Среднеспелые сорта зреют 100–120 суток, а поздние можно убирать в октябре. Поздняя морковь, как правило, самая крупная и сладкая.

Заготовки из моркови на зиму очень популярны. Фото © Freepik

Сохраняет ли морковь витамины при консервации и готовке

После сбора урожая нужно подумать, как сохранить овощи на зиму. Из части моркови можно приготовить блюда. При варке морковь сохраняет большинство полезных веществ, но содержание витамина С падает. При консервации морковка сохраняет микроэлементы и витамины. Для сырой моркови важно правильное хранение. Нужно обеспечить овощу прохладный воздух и высокую влажность. Если нет погреба, то можно отправить партию морковки на балкон. Для рачительных хозяек есть ещё один способ — натереть морковь на крупной тёрке и положить на хранение в морозильную камеру. Этот способ поможет быстро сделать зажарку для борща и основу для других блюд.

Что можно приготовить из моркови

Яркая морковь полна витаминов. Фото © Freepik

Морковь — овощ универсальный, из него можно приготовить большое количество вкусных и полезных блюд. Среди них: морковный салат;

морковь по-корейски;

морковный сок;

морковный торт;

морковный мармелад;

морковные маффины.

Маринованная морковь с чесноком. Рецепт от су-шефа

Су-шеф Ярослав Галков рассказал Life.ru о способах приготовления моркови на зиму. Одно из простых и вкусных блюд — маринованная морковь с чесноком. Нужно взять необходимые ингредиенты: свежая морковь — 500 г, чеснок — 200 г, сахар — 40 г, соль — 40 г, столовый уксус 9% — 100 мл, питьевая вода — 1 л, лист лавровый — 2 шт., перец чёрный горошком — 25 шт., гвоздика — 6 черешков. Тщательно промойте морковь под проточной водой, очистите от кожуры и нарежьте тонкими кружочками — примерно по полсантиметра.

— Чеснок очистите от шелухи и нарежьте на мелкие кусочки. В чистую двухлитровую банку плотно уложите слоями нарезанную морковь и чеснок. Приготовьте маринад: в небольшой кастрюле доведите до кипения один литр питьевой воды. В кипящую воду добавьте лавровый лист, сахар, соль, гвоздику и чёрный перец горошком. Оставьте маринад кипеть на медленном огне ещё 10 минут, затем снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Залейте горячий маринад в наполненную морковью банку. Плотно закройте банку крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. На следующий день маринованная морковь с чесноком будет готова к употреблению. Выложите овощи в небольшую пиалу, украсьте веточкой зелени петрушки и подавайте к столу.

Морковь по-корейски

Морковь по-корейски давно полюбилась россиянам. Фото © Freepik / mr_mrs_marcha

Один из самых популярных способов приготовления оранжевого овоща — морковь по-корейски. Это блюдо пикантное — и подходит любителям острого. Ярослав Галков поделился своим рецептом моркови по-корейски с мускатным орехом. Подготовьте ингредиенты: морковь — 1 кг, соль — 1 чайная ложка, приправа для моркови по-корейски — 1 чайная ложка, мускатный орех молотый — 0,5 чайной ложки, уксус — 1 столовая ложка, масло растительное — 6 столовых ложек. Для приготовления натрите морковь на крупной тёрке, всыпьте соль, приправу для моркови по-корейски и мускатный орех, тщательно перемешайте. В сковороде смешайте масло и уксус, поставьте на плиту и доведите до лёгкого шипения. Добавьте горячую жидкость в морковь, снова перемешайте и уберите в холодильник на два часа. Блюдо готово.

Салат из моркови

Салат из моркови — украшение стола. Фото © Freepik

Морковь своим ярким внешним видом и сладким вкусом украшает любой салат. Рецептов таких блюд с оранжевым корнеплодом очень много. Один из них — овощной салат с маринованной морковью. Нужно приготовить продукты: помидоры — 2 шт., огурцы — 2 шт., сладкий перец — 2 шт., морковь маринованная — 2 шт. (средние), луковица — 1 шт., масло оливковое — 2 ст.л., уксус столовый 6% — 1–2 ч.л., соль, сахар — по вкусу. Затем очистите морковь и нарежьте её тонкими длинными полосками с помощью овощечистки. Лук также очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Поместите лук и морковь в кастрюлю с небольшим количеством воды и доведите до кипения. Затем сразу же откиньте на сито, чтобы жидкость стекла. Поместите морковь и лук в миску, добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте мариноваться на 30 минут. Тем временем нарежьте огурцы небольшими кусочками, помидоры — дольками, а перец — соломкой. Смешайте маринованные овощи со свежими и заправьте салат оливковым маслом.

Суп из моркови

Одним из необычных способов приготовления блюд из моркови является морковный суп. Его можно оформить в виде крем-супа, хорошо измельчив готовое блюдо в блендере. Такой суп считается хорошим средством от расстройств пищеварения и дисбактериоза.

Морковный суп-пюре можно сделать с помощью блендера. Фото © Freepik

Для того чтобы приготовить изысканный морковный суп-пюре, нужно нарезать кубиками репчатый лук, обжарить его в сотейнике на растительном масле. Затем добавить к луку морковь, нарезанную крупными кусочками, и обжарить ещё пять минут. К этой массе добавить картофель, нарезанный мелкими кубиками. После этого массу из овощей залить бульоном или водой, покрыв поджарку на 1–2 см. Посолить и варить на медленном огне 20 минут. За несколько минут до окончания варки всыпать специи. Сварившиеся овощи измельчить блендером до консистенции пюре и добавить сливки.

Икра из моркови

Чтобы сделать морковную икру, морковь надо блендировать и сварить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KarinaKlachuk

Также популярен у хозяек и рецепт икры из моркови на зиму. Приготовить такое блюдо можно с добавлением помидоров, чеснока, соли, сахара, растительного масла и уксуса. Секрет приготовления морковной икры прост: сырой овощ и помидоры с чесноком нужно измельчить в мясорубке или блендере и сварить на медленном огне. За 10 минут до готовности нужно добавить уксус — и после остывания массы закатать её.

Мармелад из моркови

Из моркови можно сделать даже мармелад. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Чтобы приготовить мармелад из моркови, нужно взять 500 граммов овоща, один апельсин, пол-лимона, 50 граммов сахара, 150 мл воды, чайную ложку агар-агара, кардамон и корицу по вкусу. Овощ нужно сварить до мягкости, затем размять вилкой или натереть на тёрке. Также нужно натереть цедру лимона и апельсина и соединить с массой из моркови. Затем следует выжать сок из цитрусовых, агар-агар растворить в воде. В одной ёмкости соединить все заготовки, добавить сахар и приправы, варить на слабом огне до кипения. После того как смесь покипит пару минут, дать ей остыть, разлить по формочкам и поместить лакомство в холодильник. Это всего один рецепт мармелада из моркови, но также можно приготовить мармелад в формате «для взрослых» — с добавлением ликёра.

Как хранить сушёную, нарезанную и консервированную морковь

Перед приготовлением маринованной моркови нужно простерилизовать банки. Затем следует также простерилизовать банки с заготовкой. А после их следует хранить в прохладном и тёмном месте, например в погребе или холодильнике. Срок хранения такой моркови составляет около полугода. Если вы предпочитаете квасить морковь, то нужно подождать, когда закуска побродит и будет готова к употреблению. После этого её нужно перенести в холодное место с температурой около 5°C. В таких условиях квашеная морковь может храниться всю зиму.

При заготовке моркови в замороженном виде (тёртая или нарезанная) её можно хранить в морозильной камере до 6–7 месяцев, предварительно её необходимо бланшировать. Этот способ удобен тем, что готовить такую морковку на зиму можно без стерилизации.

Также су-шеф Ярослав Галков рассказал и об особенностях хранения сушёной морковки. Её нужно держать в тёмном и сухом месте, желательно в герметичной упаковке, чтобы избежать попадания влаги. Срок хранения сушёной моркови составляет до года. После стерилизации и закатки банки с консервированной морковкой можно хранить в тёмном и прохладном месте, например в подвале или шкафу. Срок хранения консервированной моркови составляет до шести месяцев. Банки с засоленной морковью можно держать в холодильнике всю зиму.

Авторы Антон Плотников