Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты осенью

Осенью россиянам стоит ждать снижения цен на некоторые продукты питания, а также на ряд узких групп товаров. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на слова доцента кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо.

«По моим прогнозам, россиянам стоит ожидать снижения цены на сезонные продукты питания. Также возможно снижение цен по отдельным сегментам жилой недвижимости, услугам гостиничного бизнеса, на железнодорожные и авиабилеты», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что массового падения цен на товары, не связанные с сезонностью, не будет. Клишо пояснил, что часть экономики, которая работает на потребителя, не успевает за ростом дохода населения. Поэтому возможно даже подорожание.

«Денег становится больше, ВРП растёт, заработные платы, доходы людей растут, увеличиваются социальные выплаты. В ситуации, когда предложение меньше, чем спрос, рынок сразу реагирует повышением цен. Это естественный процесс, рыночная экономика», — рассказал экономист.