Названы полезные для сердца и мозга десерты

Нужно внимательно следить за тем, чтобы количество употреблённого сахара не превышало дневную норму, но если очень хочется сладостей, то лучше выбирать полезные продукты: фрукты, мёд, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир или пастилу. Об этом рассказал гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щёлково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян.

"Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и продуктов с добавлением сахара может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением. Избыток сахара снижает иммунитет и ускоряет процессы старения", — рассказал врач в беседе с "Газетой.ru".

В качестве десерта в день он советует съедать одну-две чайные ложки мёда, не более 25 граммов горького шоколада или пару чайных ложек урбеча. До 400 граммов фруктов, овощей и ягод тоже вреда организму не нанесут. Их можно употреблять в любых вариациях: свежими, приготовленными, в консервах, сухими или в виде стопроцентного сока. Самым оптимальным будет употребление овощей и фруктов разных цветов (белый, жёлто-оранжевый, зелёный, красный и фиолетовый) сырыми или приготовленными.

По словам врача, всего лишь 15–30 граммов сухофруктов (финики, изюм, курага, чернослив и другие) окажут благотворный эффект на сердце, мозг и кишечник из-за содержания в них клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.

"Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3–7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50–100 граммов, а зефира — не более 30 граммов", — говорит гастроэнтеролог.