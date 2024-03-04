Назван коварный продукт, который сильнее других бьёт по поджелудочной

Известно, что поджелудочной железе вредят продукты с высоким содержанием жира, однако они, вопреки распространённому представлению, не обязательно должны истекать маслом. По словам гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, есть любимая многими еда, которая в сочетании с хлебом и маслом "окончательно шокирует" организм — сыр.

"Чем же так коварен сыр? Тем, что все знают, что он полезен. Да, в нём содержатся кальций, белок, жирорастворимые витамины. Поэтому его едят вприкуску, добавляют в салаты, плавят. А потом вдруг обнаруживают, что бока и живот подросли. Ведь про его жирность никто не думал", — написал врач в одной из социальных сетей.

Большое количество сыра, продолжил гастроэнтеролог, создаёт для поджелудочной большую нагрузку, из-за чего она начинает выделять липазу — специальный фермент, растворяющий жиры. А постоянная работа органа в таком режиме грозит поражением его клеток и панкреатитом.

"Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества. Вот только есть его нужно в разумных количествах", — заключил Вялов.