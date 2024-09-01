Дачникам назвали самые распространённые ошибки по сбору урожая моркови

Дачникам рассказали, когда следует собирать урожай моркови. Если передержать её в земле, то она может пустить вторичную корневую систему и завянуть. Об этом заявил aif.ru агроном Игорь Зябнев.

Эксперт назвал заблуждением мнение, что морковь пора убирать с грядок, если у неё раскинулась ботва. Это лишь сортовой признак растения, который ни о чём не говорит. Кроме того, многие считают, что у созревшей моркови буреет ботва. Но чаще всего это говорит о болезни.

«Первое, на что надо обратить внимание, — на сроки созревания моркови. Пишутся они, как правило, на обратной стороне пакета с семенами. Если выбросили, то вспоминайте, какие сорта у вас посажены, и ищите про них информацию в Сети», — посоветовал агроном.

Например, спелая морковь сорта «Шантане» должна достигать в длину 5-7 сантиметров, а «Амстердамского» — быть на уровне 20 сантиметров в длину и более двух сантиметров в диаметре. Морковь сорта «Нантская» имеет продолговатую и цилиндрическую форму с затупленным концом. Если конец ещё острый, то выкапывать овощ рано, если притупился — пора.