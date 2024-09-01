Россиянам назвали 5 лучших рецептов заготовок из помидоров Эксперты призвали протыкать помидоры для пропитки специями перед консервацией 1 сентября, 19:36 Банки с овощами. Обложка © freepik

В сентябре завершается сбор урожая. Во многих семьях начинают закатывать банки с овощами с собственных грядок. Чаще всего россияне консервируют на зиму помидоры. Ura.ru узнал пять лучших рецептов домашних заготовок с томатами.

1. Маринованные помидоры. Для приготовления возьмите: 500 г помидоров, чеснок, литр воды, 25 г соли, 40 г сахара и 50 мл девятипроцентного уксуса. Проколите томаты зубочисткой, чтобы дать им пропитаться специями, и уложите в банку с чесноком. Воду вскипятите с остальными специями и залейте ею помидоры. Закатайте банку и дайте остыть при комнатной температуре.

2. Бочковые помидоры. Вместо бочки отлично подойдут пластиковые контейнеры или те же банки. Потребуется: 5 кг томатов, чёрный перец горошком, лавровые листья, листья смородины, хрена, зонтики укропа, петрушка, 20 г горчицы, тмин, пять головок чеснока, 40 г соли, 30 г сахара, 10 л воды.

Банка с помидорами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AShvets

Рассол сделайте в кастрюле, добавив в воду соль, сахар, перец, укроп, лавровый лист, тмин. Прокипятите в течение пяти минут. Сложите остальные ингредиенты в ёмкость, положив листья от специй на самое дно. Сверху на помидоры положите листья хрена. Накройте заготовку тарелкой с грузом и оставьте в тепле на три дня, после чего рассол помутнеет. Затем просто закройте крышкой и поставьте в холодильник.

3. Вяленые помидоры. Возьмите для приготовления: 1,5 кг помидоров, 250 мл растительного масла, 30 г соли, 20 г итальянской смеси трав, три зубчика чеснока, 40 мл бальзамического уксуса. Томаты разрежьте на половинки и посолите. Выждите пару часов, перевернув овощи срезом вниз.

Затем положите помидоры на поддон сушилки срезом вверх и выждите восемь часов при температуре 70 градусов. Потом уменьшите температуру до 50 градусов и продолжайте сушить овощи ещё столько же. Для рассола нагрейте растительное масло с вмешанными в него специями. Томаты разложите по банкам, залейте маслом, уксусом, посолите и закатайте.

Банка с помидорами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

4. Помидоры в желе. Необходимо взять: 1,5 кг помидоров, литр воды, 45 г сахара, 30 г соли, 5 мл уксуса, 10 г желатина, чёрный перец горошком, лавровый лист. Желатин отправьте в холодную воду, помидоры уложите в банку. В кастрюле вскипятите воду со специями, затем добавьте желатин, уксус и размешайте. Томаты залейте рассолом.

5. Помидоры по-грузински. Вам потребуется: 2 кг помидоров, 2 сладких перца, острый перец, 5 зубчиков чеснока, морковь, петрушка, 8 горошков перца, 120 мл девятипроцентного уксуса, 70 г сахара, 45 г соли, 4,5 л воды. Сладкий перец измельчите в блендере, удалив семена. Туда же отправьте острый перец, морковь, чеснок и зелень.

Получившуюся смесь сложите в банку вместе с томатами. Залейте всё кипящей водой, прикройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и прокипятите. Добавьте уксус и заполните рассолом банки с помидорами, после чего закрутите крышки.

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Авторы Татьяна Миссуми