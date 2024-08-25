Дачникам составили список работ по подготовке сада и огорода к следующему лету
РИА «ФедералПресс»: В середине сентября нужно провести подкормку деревьев
С конца лета и до середины осени российским дачникам предстоит провести массу работ на огороде и в саду, чтобы подготовить растения к зимним холодам и к следующему лету. Список необходимых дел составило РИА «ФедералПресс».
Итак, уход за деревьями и кустарниками следует начать с санитарной обрезки в середине сентября. Важно, чтобы срезы на ветках были ровными, а их места необходимо замазать специальными средствами, чтобы растение быстрее зажило. Когда урожай будет снят, можно заняться подкормкой.
«Плодово-ягодным после летнего сезона требуется калийно-фосфорная подкормка — она поддерживает в норме общее состояние деревьев и кустарников», — сообщает издание.
Подкормку нужно выкладывать ближе к корню в лунках на глубине 10–15 сантиметров. В конце сентября или в октябре можно перейти к сбору опавшей листвы и обработке деревьев и кустарников от вредителей.
«В конце сентября, когда весь урожай овощей собран, почву на грядках готовят к следующему сезону. Одни почвы, например песчаные, достаточно будет порыхлить. Другие, например глинистые, полезно перекопать», — пишет информагентство.
В процессе рыхления почвы нужно вносить удобрения: использовать следует как калийно-фосфорные смеси, так и органические вещества. А вот цветы нуждаются не только в подкормке, но и в укрытии. Этим важно заняться с конца октября. Защита от морозов требуется как молодым саженцам и пересаженным цветам, так и тем, которые находятся в клумбах уже несколько лет.
Ранее агроном объяснил дачникам, как подготовить грядки к осенним холодам. Кстати, до конца августа важно успеть сделать на участке ряд работ.
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