Дачникам составили список работ по подготовке сада и огорода к следующему лету

С конца лета и до середины осени российским дачникам предстоит провести массу работ на огороде и в саду, чтобы подготовить растения к зимним холодам и к следующему лету. Список необходимых дел составило РИА «ФедералПресс».

Итак, уход за деревьями и кустарниками следует начать с санитарной обрезки в середине сентября. Важно, чтобы срезы на ветках были ровными, а их места необходимо замазать специальными средствами, чтобы растение быстрее зажило. Когда урожай будет снят, можно заняться подкормкой.

«Плодово-ягодным после летнего сезона требуется калийно-фосфорная подкормка — она поддерживает в норме общее состояние деревьев и кустарников», — сообщает издание.

Подкормку нужно выкладывать ближе к корню в лунках на глубине 10–15 сантиметров. В конце сентября или в октябре можно перейти к сбору опавшей листвы и обработке деревьев и кустарников от вредителей.

«В конце сентября, когда весь урожай овощей собран, почву на грядках готовят к следующему сезону. Одни почвы, например песчаные, достаточно будет порыхлить. Другие, например глинистые, полезно перекопать», — пишет информагентство.