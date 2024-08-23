«Заброшки» без освещения: Названы признаки притягивающих злоумышленников дачных участков

На фоне роста числа краж на загородных участках для дачников стало как никогда важно задуматься о безопасности собственного имущества. Уберечься от злоумышленников позволит лишь комплексный подход, рассказал Life.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.

В первую очередь парламентарий посоветовал обратить внимание на двери, которые должны быть металлическими и с надёжными многоуровневыми замками. А чтобы вандалы не влезли через окна, их рекомендуется защитить металлическими решётками. Продвинутые и состоятельные дачники могут воспользоваться помощью камер наблюдения и сигнализации. В этом случае за участком можно будет наблюдать в режиме реального времени даже через смартфон. Туда же придёт и уведомление в случае несанкционированного доступа.

Организуйте освещение на участке. Тёмные участки привлекают мошенников, поэтому освещайте пространство вокруг дома. Установите датчики движения, которые включают свет при малейшем движении. Это не только отпугнёт злоумышленников, но и повысит вашу безопасность вечером и ночью. И ещё — попросите соседей присматривать за участком, наверняка есть те, кто живёт на даче круглый год. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

По словам собеседника Life.ru, нередко злоумышленники кладут глаз на дачи, которые выглядят заброшенными. Как правило, хозяева таких участков не сразу хватятся имущества, а потому найти воров по горячим следам уже не получится. Именно поэтому загородную недвижимость рекомендуется посещать даже после завершения сезона.