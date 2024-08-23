Агроном объяснил, как дачникам подготовить грядки к осенним холодам

До окончания августа осталось чуть больше недели. Синоптики обещают россиянам бабье лето, однако рано или поздно придут осенние холода. Дачникам очень важно подготовиться к непогоде заранее, поэтому советы агронома Михаила Воробьёва могут оказаться для них весьма полезными.

Специалист рекомендует в первую очередь замульчировать землю, если грядки стоят пустыми. Это необходимо для создания защитного слоя, который сбережёт влагу в почве, а также помешает росту сорняков. Использовать нужно органику.

«Например, скошенной травой, опавшими листьями, любыми органическими остатками. Если не создать защитное покрытие, то сорняки быстро разрастутся», — рассказал агроном в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако есть альтернатива. Вместо мульчирования для подготовки грядок к холодам можно высадить сидераты, которые ещё называют улучшителями почвы. Сеять их придётся гуще, чем обычные растения.

По словам эксперта, сидераты нужно вносить в почву перед самыми холодами, так как зимой они погибнут. При этом данные растения обогатят грядки полезными веществами. Также Воробьёв подчеркнул, что перед зимой следует провести искореняющую обработку фунгицидами, если плодовые деревья поражены какими-либо болезнями. По его словам, использовать можно даже опасные яды.