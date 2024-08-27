Зелень — в морозилку, яблоки — в ящик: Россиянам рассказали, как сохранить урожай в преддверии осени

Качественный подход и внимание к деталям — ключ к успешной подготовке дачи к осени. Но наибольшего внимания заслуживает сохранение урожая. На что стоит обратить внимание начинающим и опытным дачникам? Об этом Life.ru спросил у эксперта товарной категории "Дом и сад" сети магазинов modi Татьяны Михайловой.

Несмотря на то что не у всех в доме есть подвал или холодильная камера, балконы и кладовки тоже послужат хорошим местом для хранения. Прежде чем переносить туда какие-либо продукты, в первую очередь необходимо провести уборку, избавиться от пыли и освободить пространство. Для удобства используйте прозрачные контейнеры из пластика с хорошей вентиляцией. А чтобы организация была ещё лучше, на каждом из ящиков могут быть наклейки с названиями, подсказывает собеседница Life.ru.

Зелень сохранить надолго, к сожалению, не получится, но можно постараться увеличить срок её свежести на максимум. Так, можно обернуть, например, листья салата в бумажные полотенца и убрать в зип-пакеты в холодильник, перекрыв доступ кислорода. Если же вы хотите сохранить зелень до весны, то её лучше заморозить. По такому же принципу можно хранить и морковь со свёклой, получая заготовки для супов и салатов на долгое время вперёд. Товаровед Татьяна Михайлова.

Дополнительный вариант подготовки к холодному сезону — это сложить кочаны капусты в сетчатые мешки и подвесить их на достаточном расстоянии друг от друга. Так вы надолго сохраните природную свежесть этого неприхотливого овоща. А для тех, кто любит готовить компоты, в особенности для семей с детьми, следует уделить особое внимание фруктам и ягодам.

«Например, яблоки можно хранить долгое время в ящиках, но также их можно высушить и сложить в стеклянные банки. С ягодами лучше последовать примеру зелени — и заморозить их в специальных пакетах. Таким способом вы не только продлите срок хранения, но и сэкономите место», — советует наш эксперт.