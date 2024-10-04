Магнитные бури в октябре: в какие дни на Землю обрушится геошторм

Магнитные бури в октябре 2024 могут серьёзно повлиять на здоровье. По данным РАН, их будет несколько. Life.ru рассказывает, как защитить себя в дни, когда солнечная активность на пике.

Октябрь 2024 года обещает быть непростым для тех, кто чувствителен к геомагнитным изменениям. Согласно прогнозам Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), в этом месяце нас ожидает несколько сильных магнитных бурь.

Это может повлиять на самочувствие многих людей, особенно метеозависимых. Причём «самое интересное» начинается уже с конца 3 октября.

Выглядит пугающе, не правда ли? Но это далеко не все магнитные бури, о которых сообщают специалисты. Собрали ключевые даты и уровни магнитной активности в октябре.

Однако между этими событиями будут и периоды относительного спокойствия: 7–10 и 13–21 октября. В это время можно ожидать спокойную магнитосферу, что даёт организму шанс восстановиться после предыдущих бурь. Это важно брать во внимание, особенно людям, которые находятся в группе риска:

пожилые люди

беременные женщины

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

люди с хроническими заболеваниями нервной системы.

Но стоит отметить, что и у здоровых людей во время магнитных бурь могут наблюдаться такие симптомы, как усталость и потеря концентрации.