Магнитные бури в октябре: в какие дни на Землю обрушится геошторм
Магнитные бури в октябре 2024 могут серьёзно повлиять на здоровье. По данным РАН, их будет несколько. Life.ru рассказывает, как защитить себя в дни, когда солнечная активность на пике.
Календарь магнитных бурь на октябрь 2024 по дням. Обложка © Midjourney
Октябрь 2024 года обещает быть непростым для тех, кто чувствителен к геомагнитным изменениям. Согласно прогнозам Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН), в этом месяце нас ожидает несколько сильных магнитных бурь.
Это может повлиять на самочувствие многих людей, особенно метеозависимых. Причём «самое интересное» начинается уже с конца 3 октября.
Сильная магнитная буря 4 и 5 октября. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Выглядит пугающе, не правда ли? Но это далеко не все магнитные бури, о которых сообщают специалисты. Собрали ключевые даты и уровни магнитной активности в октябре.
- 3–5 октября — первая серьёзная магнитная буря уровня G2 и G3. Эти дни будут особенно тяжёлыми для людей с сердечно-сосудистыми и заболеваниями нервной системы.
- 11 октября — ожидается сильная магнитная буря уровня G3. Следите за своим самочувствием, тем более если вы чувствительны к геомагнитным изменениям.
- 22 октября — ещё одна магнитная буря уровня G2. Последние дни месяца могут принести дискомфорт в виде головных болей и проблем со сном.
Когда ожидать магнитные бури в октябре 2024? Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Однако между этими событиями будут и периоды относительного спокойствия: 7–10 и 13–21 октября. В это время можно ожидать спокойную магнитосферу, что даёт организму шанс восстановиться после предыдущих бурь. Это важно брать во внимание, особенно людям, которые находятся в группе риска:
- пожилые люди
- беременные женщины
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- люди с хроническими заболеваниями нервной системы.
Но стоит отметить, что и у здоровых людей во время магнитных бурь могут наблюдаться такие симптомы, как усталость и потеря концентрации.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека
Магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье многих людей, вызывая такие симптомы, как:
- повышенная раздражительность, нервозность, головная боль;
- скачки артериального давления, головокружение и даже обострение хронических заболеваний;
- проблемы с засыпанием и бессонница — могут стать следствием геомагнитных возмущений.
Что нельзя делать во время сильных магнитных бурь в октябре
Вот несколько советов, благодаря которым можно пережить этот период с минимальными потерями:
- В дни, когда ожидаются сильные бури, старайтесь проводить больше времени в закрытых помещениях. Это снизит воздействие геомагнитных возмущений.
- Практики, такие как медитация и йога, помогут поддержать нервную систему в равновесии и избежать стресса.
- Полноценный сон и здоровое питание способны укрепить ваш организм в противостоянии магнитным бурям. Постарайтесь сократить использование гаджетов за час до сна.
- Обращайте внимание на своё самочувствие. Если симптомы становятся слишком серьёзными, проконсультируйтесь у врача.
- Следите за календарём магнитных бурь, чтобы всегда быть готовым к ним морально и физически. Для удобства Life.ru сделал понятный календарь. Сохраните его, чтобы не потерять.
Подробный календарь магнитной активности в октябре 2024 года: магнитные бури по дням. Инфографика © Life.ru
Октябрь 2024 года обещает быть насыщенным магнитными бурями, которые могут существенно повлиять на самочувствие. Следите за прогнозами и берегите своё здоровье, используя простые, но эффективные методы защиты, которые помогут вам справиться с воздействием солнечной активности. Не забывайте, что каждый организм реагирует по-разному, поэтому важно вовремя прислушаться к своему телу и принять меры для поддержания общего благополучия.