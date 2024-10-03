Впервые за 7 лет: как пережить аномально сильную магнитную бурю 4 и 5 октября Уже сегодня ночью метеозависимые люди могут испытывать сильное недомогание, тревогу и головную боль. А всё из-за магнитной бури, которая накроет планету 4 октября. 3 октября, 11:20 Магнитный апокалипсис: как пережить сильную магнитную бурю, какой по силе не было 7 лет. Обложка © Midjourney

На днях, 2 октября, на Солнце случился мощнейший выброс. А это значит, что потоки агрессивной энергии стремительно несутся в сторону нашей планеты, угрожая плохим самочувствием всем, кто восприимчив к перепадам магнитного поля Земли. По данным учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже в ночь с 3 на 4 октября 2024 года начнётся сильная магнитная буря, какой не наблюдалось целых семь лет.

Магнитные бури сегодня: начало шторма ожидается около 23 часов ночи по московскому времени. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Мощность геошторма, который стремительно к нам приближается и накроет Землю уже в полночь, как сообщают учёные, равна G3, что считается сильной магнитной бурей. Но, как видно на графике, это не предел. Уже в ночь с 4 на 5 октября сила магнитных колебаний увеличится и перевалит за Кр 7, то есть мощность будет составлять G3,5. Life.ru расскажет, как защититься от магнитного апокалипсиса, который продлится ближайшие сутки.

Как пережить магнитную бурю 4 октября уровня G3

Очень сильная магнитная буря в Москве 4 и 5 октября: как повлияет на организм человека? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Аномально сильные магнитные бури — это серьёзное явление, которое может оказывать влияние на здоровье человека. Как происходит геошторм и что такое магнитная буря? Сначала на Солнце происходят мощные взрывы, которые выбрасывают в космос огромные потоки заряженных частиц (плазма). Эта плазма достигает Земли и взаимодействует с её магнитным полем. Это приводит к возникновению мощных геомагнитных возмущений — магнитных бурь.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Как эти бури влияют на здоровье человека? Аномально сильные магнитные бури могут вызывать головные боли, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, повышенную утомляемость. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время геошторма 4 и 5 октября могут обостриться хронические патологии, повыситься риск инфаркта и инсульта. Возможны перепады настроения, тревожность, депрессия, усиление агрессии. По словам медицинского журналиста и эксперта Андрея Горяничева, сильные магнитные бури могут снижать иммунитет, делая человека более восприимчивым к различным заболеваниям.

Аномально сильная магнитная буря: как спасти здоровье 4 и 5 октября

Сильная магнитная буря 4 и 5 октября: кто в группе риска испытать недомогание от геошторма. Инфографика © Life.ru

Одно из самых распространённых проявлений воздействия сильной магнитной бури на человека — головная боль. Метеочувствительные люди в период геошторма не могут нормально думать, есть и спать, потому что голова болит не переставая. Пережить сильную магнитную бурю без головной боли — задача не из лёгких, но есть несколько советов, которые могут помочь.

Магнитные бури часто вызывают усталость и сонливость. Постарайтесь выспаться как следует накануне и во время бури. Если есть возможность, позвольте себе вздремнуть в течение дня. Стресс усиливает влияние магнитных бурь. Постарайтесь избегать напряжённых ситуаций, не перегружайте себя работой. Избегайте жирной, острой и солёной пищи. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Лёгкая физическая нагрузка, как прогулка на свежем воздухе или йога, может улучшить кровообращение и снять напряжение. Проводите больше времени на свежем воздухе, это поможет улучшить самочувствие. Принимайте витамины группы B, магний и цинк, которые помогают организму справляться с негативным влиянием магнитных бурь. Попробуйте расслабляющие техники: медитацию, дыхательные упражнения, тёплую ванну.

Во время магнитных бурь врачи советуют отказаться от интенсивных физических упражнений и тяжёлой физической работы. Повышенная нагрузка может привести к ухудшению самочувствия, головным болям, усталости и другим симптомам недомогания. Также важно на время отказаться от вредных привычек и соблюдать режим сна. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Важно помнить, что влияние магнитных бурь на людей индивидуально. То, что негативно сказывается на одном человеке, может не повлиять на другого, и наоборот. Слушайте своё тело и прислушивайтесь к его сигналам. И, как настаивает медицинский журналист Андрей Горяничев, не стоит затягивать с походом к врачу, если считаете, что ваше состояние сильно ухудшается или привычные способы пережить магнитную бурю не работают.

Авторы Елизавета Терешкова