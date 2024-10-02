Супчик и чай помогут землянам пережить вторую по мощности вспышку на Солнце
Врач Чернышова: В день магнитной бури лучше не планировать серьёзных мероприятий
В ночь на 2 октября на Солнце произошла сильнейшая вспышка, которая стала второй по мощности в текущем цикле. Обложка © freepik.com
На Солнце снова произошла мощная вспышка, а это значит, что вскоре нас опять ждут магнитные бури. Как поддержать здоровье в такие дни, Life.ru объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
В целом, чем здоровее человек, тем меньше он ощущает магнитные бури. То есть, если у организма в достаточной степени есть адаптационные способности, хватает сил, то вы быстро приспособитесь к изменяющемуся внешнему слою, и будете хорошо себя чувствовать в этих условиях. Чтобы легче пережить магнитные бури, я советую умеренно заниматься физической нагрузкой, в открытых источниках можно найти простые видео домашних тренировок, они не займут более пяти минут. Чем больше физической активности – тем лучше.
Также на день, отмеченный магнитной бурей, лучше не планировать серьёзных мероприятий. Старайтесь есть более лёгкую пищу — супы, салаты, по возможности выходите на улицу, чаще проветривайте помещение. Также важно пить воду в достаточном количестве.
«Что касается чая или кофе, вопрос в индивидуальной переносимости, но, если во время магнитной бури у вас упало артериальной давление, то отлично поможет крепкий чай», — добавила Чернышова.
Напомним, в ночь на 2 октября на Солнце произошла сильнейшая вспышка, которая стала второй по мощности в текущем цикле. За последние семь лет подобную мощную вспышку фиксировали только в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего, пятого балла, произошло событие уровня X8.7. Нынешняя вспышка уровня X7.1.