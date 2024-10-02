Супчик и чай помогут землянам пережить вторую по мощности вспышку на Солнце

В целом, чем здоровее человек, тем меньше он ощущает магнитные бури. То есть, если у организма в достаточной степени есть адаптационные способности, хватает сил, то вы быстро приспособитесь к изменяющемуся внешнему слою, и будете хорошо себя чувствовать в этих условиях. Чтобы легче пережить магнитные бури, я советую умеренно заниматься физической нагрузкой, в открытых источниках можно найти простые видео домашних тренировок, они не займут более пяти минут. Чем больше физической активности – тем лучше.