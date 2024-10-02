На Солнце зафиксировали вспышку балла Х7.1 — вторую по мощности в текущем цикле
Вспышка X7.1 от 02.10.2024 года в разных спектральных диапазонах. Фотографии из космоса. Обложка © xras.ru
В ночь на 2 октября на Солнце произошла сильнейшая вспышка, которая стала второй по мощности в текущем цикле. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится на сайте.
За последние семь лет подобную мощную вспышку фиксировали только в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего, пятого балла, произошло событие уровня X8.7. При этом специалисты отметили, что вспышка стала очень неожиданной, потому что за последние две недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.
«Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента взрыва произошло пока слишком мало времени для точного прогноза», — добавили учёные, отметив, что активный центр, в котором произошёл взрыв, будет находиться в области влияния на Землю ещё около 5 суток.
Ранее учёные сообщили, что в ближайшее время Землю могут ждать катаклизмы планетарного масштаба из-за роста активности Солнца. Вспышки на звезде могут привести к опасным климатическим изменениям — мощное солнечное событие способно уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс. Также есть вероятность, что супер вспышки не смогут выдержать спутники. Тогда это может привести к катаклизмам планетарного масштаба.