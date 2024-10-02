На Солнце зафиксировали вспышку балла Х7.1 — вторую по мощности в текущем цикле

В ночь на 2 октября на Солнце произошла сильнейшая вспышка, которая стала второй по мощности в текущем цикле. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится на сайте.

За последние семь лет подобную мощную вспышку фиксировали только в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего, пятого балла, произошло событие уровня X8.7. При этом специалисты отметили, что вспышка стала очень неожиданной, потому что за последние две недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.

«Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента взрыва произошло пока слишком мало времени для точного прогноза», — добавили учёные, отметив, что активный центр, в котором произошёл взрыв, будет находиться в области влияния на Землю ещё около 5 суток.