Пророчество о конце света: Ванга предрекла апокалипсис, который начнётся в 2025 году 3 октября 1911 года родилась ясновидящая Ванга, которая предсказала судьбу человечества на долгие годы вперёд и предостерегла, что в 2025 году будет апокалипсис. 3 октября, 06:00 Что говорила Ванга о судьбе России в 2025 году. Обложка © «Шедеврум», © Youtube / Последнее предсказание Ванги

Ровно 113 лет назад на свет появилась Вангелия Пандева Гуштерова — девочка с необыкновенным и даже пугающим даром. Наверное, о Ванге и её пророчествах слышали во всём мире, ведь многие из них оказываются правдой. Ясновидящая умерла почти 30 лет назад, но до сих пор всё, о чём предупреждала Ванга, сбывается. Она рассказывала, каким станет политическое устройство мира, что принесёт смерть многим людям и какие природные катастрофы обрушатся на Землю. В этой статье Life.ru поделится страшным пророчеством Ванги об апокалипсисе, который начнётся уже в 2025 году.

Предсказание Ванги на 2025 год

Ванга предсказала начало апокалипсиса в 2025 году. Фото © Youtube / Последнее предсказание Ванги

Практически каждый год люди ждут расшифровки новых предсказаний Ванги, однако их подлинность всегда вызывает вопросы, ведь пророчества ясновидящей никак не зафиксированы письменно. Тем не менее многие из них сбываются. «Конец света наступит в 2025 году», — говорила провидица. Недавно стало известно, что Ванга предсказала наступление апокалипсиса в 2025 году. Медиум говорила, что случится большой конфликт в Европе, из-за чего всё население на континенте будет уничтожено. Также предсказательница обратила внимание на таяние ледников, которое станет причиной значительного повышения уровня всех морей, что способно нанести ущерб человечеству.

Предсказание Ванги про Россию на 2025 год

Что ждёт Россию в 2025 году по пророчеству Ванги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Чёткого предсказания Ванги для нашей страны на 2025 год нет, ведь давно известно, что ясновидящая пророчила нашей стране великое будущее и говорила, что именно в России будет спасение. Кардинально 2025 год ничего не изменит, однако он станет важной частью на пути к становлению страны и обретению силы и независимости. Этот процесс будет долгим, поэтому стоит запастись терпением и верить, что однажды Россия будет устраивать миропорядок.

Какие предсказания Ванги сбылись

Предсказания Ванги, которые уже сбылись. Фото © Youtube / Phantom TV

В различных источниках есть множество предсказаний ясновидящей, но доподлинно не известно, какие из них на самом деле принадлежат ей. Мы расскажем о самых популярных пророчествах Ванги, которые уже сбылись.

Смерть Сталина. Ясновидящая сделала это пророчество за шесть месяцев до трагической даты и оказалась права. После смерти Иосифа Виссарионовича женщину посадили в болгарскую тюрьму, считая её причастной к этому событию.

Ясновидящая сделала это пророчество за шесть месяцев до трагической даты и оказалась права. После смерти Иосифа Виссарионовича женщину посадили в болгарскую тюрьму, считая её причастной к этому событию. Смерть Кеннеди. За несколько месяцев до покушения на президента Ванга рассказала, что оно готовится.

За несколько месяцев до покушения на президента Ванга рассказала, что оно готовится. Катастрофа с подлодкой «Курск». В 1980 году Ванга сказала: «В конце века, в августе 1999-го или 2000 года, Курск окажется под водой — и весь мир будет его оплакивать». Однако тогда истинный смысл этих слов никто не понял.

В 1980 году Ванга сказала: «В конце века, в августе 1999-го или 2000 года, Курск окажется под водой — и весь мир будет его оплакивать». Однако тогда истинный смысл этих слов никто не понял. Теракт в США. «Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой», — предупреждала предсказательница.

«Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой», — предупреждала предсказательница. Свою смерть. За шесть лет до ухода из жизни Ванга озвучила дату своей смерти и оказалась права.

Кто такая Ванга и откуда у неё дар

Биография Ванги: слепота и магический дар. Фото © Youtube / Phantom TV

Когда Ванга родилась, родители думали, что она не выживет, ведь девочка оказалась очень слабенькой, но на удивление всем будущая провидица окрепла и стала жить нормальной жизнью. В 12 лет случилась трагедия — и девочка ослепла после того, как ураган унёс её за сотни километров от родной деревни. Чуть позже Вангу отправили жить в дом для слепых, где начали проявляться её способности. Но в 1940 году она уже предсказывала судьбу всему селу. Через несколько лет о болгарской ясновидящей прознали во всём мире. Современники вспоминают, что женщина могла принимать больше 100 посетителей в день. К ней приезжали мировые звёзды и известные политики. Практически все предсказания Ванги сбывались с удивительной точностью, поэтому к ней так хотели попасть многие люди.

К сожалению, сейчас сложно узнать, какие предсказания Ванги о будущем были настоящими, а какие окажутся всего лишь чьей-то выдумкой. Тем не менее многие вещи, о которых ясновидящая говорила при жизни, сбылись и продолжают сбываться до сих пор. Ранее Life.ru поделился гороскопом Тамары Глобы на октябрь 2025 года.

Авторы Дана Третьякова