Гороскоп Тамары Глобы на октябрь 2024 года: что ждёт Россию и мир Начинается новый осенний месяц. Как он повлияет на всех землян и какие дни октября потребуют повышенного внимания, рассказала знаменитая астролог в своём гороскопе. 1 октября, 04:00 Гороскоп Тамары Глобы на октябрь 2024 года. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Октябрь — время Весов. Не потому что особенно повезёт представителям этого знака зодиака, а потому что в природе в это время наступает баланс. Как будто всё вокруг переходит из одного состояния в другое — и мы вместе с ней. Второй осенний месяц — это время подвести итоги и сделать судьбоносный выбор, но аккуратно, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, которое царит в воздухе.

Каким будет месяц под покровительством знака зодиака Весы

Что означает месяц под началом Весов: гороскоп на октябрь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kisialiou Yury

Чем отличаются люди, рождённые под знаком зодиака Весы? В первую очередь, как рассказывает астролог Тамара Глоба, это личности, умеющие поставить себя на место другого, но остаться при своём мнении. Им важны партнёрские отношения, дружеские, деловые. Люди, рождённые под знаком зодиака Весы, очень принципиальны относительно справедливости. Они воздают по делам, поднимают вопросы справедливости и распределяют обязательства. Октябрь будет требовать от нас внимания ко всему, что происходит вокруг. Также важно слушать и анализировать, что вам говорят окружающие.

Что в октябре 2024 года ждёт Россию и мир

Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждёт Россию в октябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Европа претерпевает изменения в вопросах согласия. По словам астролога Татьяны Глобы, именно в октябре все заметят, что старые договорные отношения начинают разваливаться. Крупные организации, которые до этого чувствовали себя устойчиво, тоже рискуют пойти ко дну. Эксперт по звёздам предупреждает, что в октябре 2024 года могут быть вынесены несправедливые решения на судах. Этот месяц также затронет дипломатические отношения: могут всплыть прошлые скандалы. Во второй половине октября 2024 года, со слов астролога, мировое внимание сконцентрируется на женщинах-политиках. Вероятно, появятся спорные, сложные ситуации.

Как энергетика Марса окажет влияние на здоровье знаков зодиака

Как пережить октябрь: месяц с активным Марсом. Фото © Freepik

Также продолжается активное влияние планеты Марс, отвечающей за вопросы родины и собственного дома. Вероятно, будут какие-то сложные и скандальные ситуации, связанные с домом, собственностью, бытом. Также из-за огненной энергии многие представители всех знаков зодиака рискуют обжечься, что сильно скажется на их здоровье. Заболеть можно в начале и под конец месяца.

Солнечное затмение 2 октября 2024 года: как изменится мир

Простые правила от Тамары Глобы, как пережить день солнечного затмения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YashRK

2 октября 2024 года нас ждёт кольцеобразное солнечное затмение. В первую очередь такое природное явление негативно отразится на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также это касается и мнительных людей, принимающих всё близко к сердцу. День солнечного затмения таким личностям принесёт вспышку проблем. Тамара Глоба также напомнила, что во время затмения не стоит перегружать желудок тяжёлой пищей. Важно соблюдать баланс в питании, делах и отдыхе.

Опасные дни октября

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В своём прогнозе астролог также перечисляет опасные дни октября 2024 года, которые потребуют повышенного внимания от представителей всех знаков зодиака. Это даты: 2, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 24, 28, 30 и 31 октября.

Авторы Елизавета Терешкова