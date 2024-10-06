Флориде угрожает новый ураган «Милтон», идущий с Мексиканского залива

На Флориду со стороны Мексиканского залива надвигается мощнейший тропический шторм «Милтон». В населённых пунктах штата ожидаются затопления, сообщает Associated Press.

«Начиная с вечера вторника или со среды, всё больше будет риск возникновения штормовых приливов и сильных ветров, опасных для жизни населения части западного побережья Флориды», — говорится в предупреждении Национального центра США по отслеживанию ураганов.