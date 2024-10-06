Флориде угрожает новый ураган «Милтон», идущий с Мексиканского залива
На Флориду со стороны Мексиканского залива надвигается мощнейший тропический шторм «Милтон». В населённых пунктах штата ожидаются затопления, сообщает Associated Press.
«Начиная с вечера вторника или со среды, всё больше будет риск возникновения штормовых приливов и сильных ветров, опасных для жизни населения части западного побережья Флориды», — говорится в предупреждении Национального центра США по отслеживанию ураганов.
Ливни ожидаются уже в воскресенье. Они также принесут разливы рек. Ожидаются порывы ветра до 75 метров в секунду. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайную ситуацию в 35 округах штата. Многие из жителей не успели оправиться от урагана «Хелена».
Напомним, ураган «Хелен» обрушился на Флориду вечером 26 сентября. Ему назначили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составила 209—251 км/ч. Самый главный ущерб достался энергетической инфраструктуре — без электричества оставлись около 80 тысяч домов. По предварительным данный, в ходе бедствия погибли минимум 227 человек.
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