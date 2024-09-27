Смертоносный ураган «Хелен» погрузил США в катастрофический хаос

Ещё более 80 тыс. домовладений остались без электроснабжения в штате Джорджия. Кроме того в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии объявили режим ЧС, сообщает Associated Press (AP). В результате стихийного бедствия погиб как минимум один человек. Его машину придавило знаком, который вырвал из земли ветер. По словам губернатора штата Рона Десантиса, количество жертв, как и стоимость ущерба, скорее всего, увеличится к утру. На данный момент предварительный ущерб оценивается в десять миллиардов долларов.