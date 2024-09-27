Смертоносный ураган «Хелен» погрузил США в катастрофический хаос
Более 1 млн домов остались без электричества во Флориде из-за урагана «Хелен»
Затопленный дом во Флориде. Фото © X / Kyle Tusing
Более 1,1 млн домов и предприятий остались без электричества в американском штате Флорида из-за бушующего там урагана «Хелен», следует из данных сервиса Power Outage.us.
Машину придавил дорожный знак. Фото © X / BNO News Live
Ещё более 80 тыс. домовладений остались без электроснабжения в штате Джорджия. Кроме того в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии объявили режим ЧС, сообщает Associated Press (AP). В результате стихийного бедствия погиб как минимум один человек. Его машину придавило знаком, который вырвал из земли ветер. По словам губернатора штата Рона Десантиса, количество жертв, как и стоимость ущерба, скорее всего, увеличится к утру. На данный момент предварительный ущерб оценивается в десять миллиардов долларов.
Ураган пришёл во Флориду вечером 26 сентября. Ему присвоили четвёртую (из пяти возможных) категорию — скорость ветра составляет 209—251 км/ч.
Ранее в Будапеште из-за разлива реки Дунай начали тонуть набережные. По прогнозам, берега уйдут под воду почти на три метра. Возле здания венгерского парламента затопило скамейки и фонарные столбы. Это наводнение стало рекордным за последние 11 лет.