Будапешт готовится к пику крупнейшего за 11 лет наводнения

В Будапеште в субботу, 21 сентября, ожидается пик рекордного наводнения за последние 11 лет, сообщает портал Infostart. Уровень воды в Дунае, по прогнозам, поднимется до 8,5 метра, что на пять метров превышает норму.

Это событие станет наиболее серьёзным с 2013 года, когда уровень воды в реке достиг 10 метров.