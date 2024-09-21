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21 сентября, 00:35

Будапешт готовится к пику крупнейшего за 11 лет наводнения

Будапешт накрыло наводнением. Обложка © ТАСС / AP Photo / Denes Erdos

Будапешт накрыло наводнением. Обложка © ТАСС / AP Photo / Denes Erdos

В Будапеште в субботу, 21 сентября, ожидается пик рекордного наводнения за последние 11 лет, сообщает портал Infostart. Уровень воды в Дунае, по прогнозам, поднимется до 8,5 метра, что на пять метров превышает норму.

Это событие станет наиболее серьёзным с 2013 года, когда уровень воды в реке достиг 10 метров.

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Набережные в Будапеште постепенно тонут в результате разлива Дуная. Отметим, что в нормальных условиях уровень реки в центре города составляет 3,5 метра.

Артём Гапоненко
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