Будапешт готовится к пику крупнейшего за 11 лет наводнения
Будапешт накрыло наводнением. Обложка © ТАСС / AP Photo / Denes Erdos
В Будапеште в субботу, 21 сентября, ожидается пик рекордного наводнения за последние 11 лет, сообщает портал Infostart. Уровень воды в Дунае, по прогнозам, поднимется до 8,5 метра, что на пять метров превышает норму.
Это событие станет наиболее серьёзным с 2013 года, когда уровень воды в реке достиг 10 метров.
Набережные в Будапеште постепенно тонут в результате разлива Дуная. Отметим, что в нормальных условиях уровень реки в центре города составляет 3,5 метра.